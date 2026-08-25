फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Three injured in road accidents

Gurugram News: सड़क हादसों में तीन घायल

Tue, 25 Aug 2026 05:54 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 05:54 PM IST
विज्ञापन
Three injured in road accidents
एनएच-48 पर बस की टक्कर से बाइक सवार का पैर कटा, प्राथमिकी दर्ज
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। जिले में दो अलग-अलग सड़क हादसों में तीन लोग घायल हो गए। तीनों घायलों को उपचार के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। हिट एंड रन केस में गाड़ी की टक्कर लगने से स्कूटी सवार दो युवक घायल हो गए। पीड़ित की शिकायत पर अज्ञात चालक के खिलाफ बादशाहपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं, एनएच-48 पर बस की टक्कर से बाइक सवार का पैर कट गया। मामले की जांच सेक्टर-37 थाने की पुलिस कर रही है।
अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर
झज्जर के रामपुर गांव निवासी विशाल ने बादशाहपुर थाने में दी शिकायत में बताया कि वह वर्तमान में लक्ष्मण विहार में रह रहे हैं। 20 अगस्त की रात करीब 10.30 बजे दोस्त आदित्य के साथ ड्यूटी खत्म कर स्कूटी से घर लौट रहे थे। विशाल स्कूटी चला रहा था, जबकि आदित्य पीछे बैठा था। स्कूटी अल्मेडा चौक से एसपीआर रोड स्थित व्हाइटलैंड के पास पहुंची तो सफेद रंग के अज्ञात वाहन ने साइड से टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक अपनी गाड़ी लेकर मौके से भाग गया। राहगीरों ने दोनों घायलों को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया।
विज्ञापन

बस ने मारी बाइक को टक्कर
पटौदी क्षेत्र के खलीलपुर गांव निवासी अजीत कुमार (55) ने सेक्टर-37 थाने में दी शिकायत में बताया कि वे कैप्टन डेयरी में सेल्समैन व परचेज का काम करते हैं। 21 अगस्त की सुबह बाइक से दिल्ली जा रहे थे। करीब 10.30 बजे दिल्ली-जयपुर हाईवे (एनएच-48) पर नरसिंहपुर गांव के पास लोहे के पुल से करीब 100 मीटर आगे पहुंचे। इस दौरान सड़क पर सवारी उतार रही एक बस के चालक ने अचानक लापरवाही से बस मोड़कर बाइक को टक्कर मार दी। बस की टक्कर लगते ही अजीत कुमार बाइक सहित सड़क पर गिर गए। आरोप है कि चालक ने लापरवाही से बस का टायर बाएं पैर पर चढ़ा दिया, जिससे उनका पैर घुटने के नीचे से कट गया। हादसे के बाद चालक बस लेकर मौके से भाग गया। राहगीरों ने घायल को एंबुलेंस की मदद से पहले निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उनका उपचार चल रहा है। थाने की पुलिस बस के नंबर के आधार पर चालक की पहचान करने में जुटी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

---------------------------------------------
बाइक को टक्कर मारने वाली बस के मालिक को नोटिस भेजकर चालक को पेश करने के लिए कहा गया है। चालक को गिरफ्तार करके आगामी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, बादशाहपुर क्षेत्र में हुए हादसे में थाने की पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है, ताकि बाइक को टक्कर मारने वाले वाहन की पहचान की जा सके। -संदीप कुमार, पुलिस प्रवक्ता
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed