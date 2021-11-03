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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Three illegal RMC plants sealed, 50 shanties demolished, warehouse razed to the ground.

Gurugram News: तीन अवैध आरएमसी प्लांट सील, 50 झुग्गियां ध्वस्त, वेयरहाउस जमींदोज

Wed, 14 Oct 2026 12:27 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:27 AM IST
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Three illegal RMC plants sealed, 50 shanties demolished, warehouse razed to the ground.
मानेसर। नगर निगम मानेसर की प्रवर्तन शाखा ने अवैध निर्माण और नियमों के विरुद्ध संचालित गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मंगलवार को गांव भांगरौला और नवादा में अभियान चलाया। भांगरौला में अवैध रूप से संचालित तीन रेडी मिक्स प्लांट (आरएमसी) को सील कर दिया। इसके अलावा गांव में अवैध रूप से बनाई गईं 50 झुग्गियों को ध्वस्त किया। गांव नवादा में भी एक अवैध वेयरहाउस को जमींदोज किया। संयुक्त आयुक्त पुनीत कुमार ने बताया कि अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान में अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई की जा रही है। निगम क्षेत्र में संचालित गतिविधियों और अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ सख्ती की जाएगी। ब्यूरो
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