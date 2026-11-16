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Gurugram News: राजा परीक्षित जन्म और भीष्म स्तुति की कथा सुनाई

Mon, 16 Nov 2026 06:35 PM IST
नोएडा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गुरुग्राम
संवाद न्यूज एजेंसी, गुरुग्राम Updated Mon, 16 Nov 2026 06:35 PM IST
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The story of the birth of King Parikshit and the eulogy by Bhishma was narrated.
बिलासपुर (संवाद)। ग्राम नवादा में सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा चल रही है। सोमवार को कथा के दूसरे दिन कथा व्यास रमाकांत शास्त्री ने शुकदेव जी के अवतरण का वर्णन किया। उन्होंने राजा परीक्षित के जन्म का प्रसंग भी सुनाया। कथा व्यास ने भीष्म स्तुति तथा राजा परीक्षित द्वारा कलियुग को दिए गए चार वरदानों का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि भागवत कथा मानव जीवन को आध्यात्मिक दिशा देती है। यह भक्ति, श्रद्धा, प्रेम और सदाचार की भावना जगाती है। कथा व्यास ने श्रद्धालुओं को भगवान में अटूट विश्वास रखने और धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया।
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