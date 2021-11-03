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Gurugram News: सुपर किंग अकादमी 9 विकेट से जीती

Mon, 12 Oct 2026 12:11 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:11 AM IST
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Super King Academy won by 9 wickets.
गुरुग्राम। पुश ट्यूलिप अकादमी और सुपर किंग क्रिकेट अकादमी के बीच रविवार को टी20 मैच खेला गया। जिसमें सुपर किंग ने 8 विकेट से जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए पुश ट्यूलिप अकादमी की टीम ने 9 विकेट खोकर 204 रन बनाए। जवाब में सुपर किंग ने 2 विकेट खोकर 206 रन बना लिए। सुपर किंग से गौरव को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और गर्व को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुना गया। संवाद
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