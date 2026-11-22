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गुरुग्राम। सेक्टर-47 में रविवार को हुए आरडब्ल्यूए चुनाव में सुनील यादव अध्यक्ष के पद पर चुने गए हैं। उपाध्यक्ष संतरा देवी देशवाल, महासचिव प्रतीक जैन और कोषाध्यक्ष दीपक कटारिया चुने गए हैं। संयुक्त सचिव के पद पर भान सिंह गुप्ता, जितिन आहूजा और राजकुमार यादव चुने गए हैं। अन्य आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों और निवासियों ने सुनील यादव की टीम को बधाई दी है। इसके पहले भी सुनील यादव आरडब्ल्यूए अध्यक्ष रह चुके हैं। निवासियों ने नई टीम से सेक्टर की समस्याओं के समाधान की उम्मीद जताई है। संवाद