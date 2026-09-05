Gurugram News: जागेंगी स्ट्रीट लाइटें, खौफ होगा गायब

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नंबर गेम - 99.50 करोड़ रुपये किए जाएंगे खर्चअमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ बन रही सर्विस रोड को रोशन करने की तैयारी शुरू हो गई है। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) की ओर से जिन हिस्सों में सर्विस रोड का निर्माण पूरा हो चुका है, वहां स्ट्रीट लाइटें लगाने का काम किया जा रहा है। सर्विस रोड के बचे हिस्सों में निर्माण पूरा होने के बाद वहां भी रोशनी की व्यवस्था की जाएगी।दिल्ली बॉर्डर से एनएच-48 तक द्वारका एक्सप्रेसवे के दोनों ओर सर्विस रोड का निर्माण कराया जा रहा है। करीब 7.5 मीटर चौड़ी सर्विस रोड परियोजना पर लगभग 99.50 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य एक्सप्रेसवे के आसपास के सेक्टरों को बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के साथ स्थानीय यातायात को मुख्य एक्सप्रेसवे से अलग करना है। परियोजना को सितंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सर्विस रोड के कुछ हिस्सों में जमीन की उपलब्धता नहीं होने के कारण निर्माण कार्य प्रभावित है। हालिया सर्वे में करीब 906 मीटर लंबी सर्विस रोड के निर्माण के लिए जमीन की कमी सामने आई है। इन हिस्सों को पूरा करने के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय किया जा रहा है। जीएमडीए की ओर से अब सर्विस रोड के साथ स्ट्रीट लगाने का काम भी तेजी से चल रहा है। जीएमडीए इस कार्य को भी जल्द पूरा करना चाहता है। हाल में बीच में लगी कुछ लाइटें गिर गई थी, ऐसे में निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठे थे। हालांकि, जीएमडीए का कहना है कि सीवर निर्माण के चलते कुछ पोल गिरे थे, जिसे ठीक कराया जा रहा है।सर्विस रोड का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है। इसके साथ ही एजेंसी की ओर से सड़क पर स्ट्रीट लाइटें लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। स्ट्रीट लाइटें लगने के बाद रात में आवागमन करने वाले वाहन चालकों को राहत मिलने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि बीच में कुछ स्थानों पर जमीन संबंधी अड़चनें हैं, जिन्हें दूर कराया जा रहा है। -अभिनव वर्मा, कार्यकारी अभियंता, जीएमडीए