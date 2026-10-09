Gurugram News: ननद से मारपीट के आरोप में भाभी गिरफ्तार

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गुरुग्राम। पारिवारिक विवाद में ननद के साथ मारपीट करने के आरोप में सेक्टर-5 थाना पुलिस ने भाभी को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला की पहचान आनंद गार्डन निवासी शशि शर्मा की शिकायत में नामजद महिला के रूप में हुई है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने 22 सितंबर को शिकायत दी थी कि 14 सितंबर को वह अपने भाई और मां से मिलने घर गई थी। इसी दौरान उसकी भाभी और भाभी के भाई ने उसके साथ मारपीट की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। बृहस्पतिवार को पुलिस ने पीड़िता की भाभी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि शिकायतकर्ता के भाई और उसकी पत्नी के बीच पिछले कुछ दिनों से पारिवारिक विवाद चल रहा था। मकान किसी अन्य व्यक्ति को बेचने को लेकर भी विवाद होने की बात सामने आई है। पुलिस के अनुसार, इसी विवाद के चलते मारपीट की घटना हुई। मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है। संवाद