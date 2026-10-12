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Gurugram News: शी-बॉक्स पोर्टल महिलाओं की सुरक्षा में अहम

Mon, 12 Oct 2026 07:47 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 07:47 PM IST
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She-Box portal crucial for women's safety
गुरुग्राम। भारत सरकार का शी-बॉक्स पोर्टल कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों के त्वरित निस्तारण में सहायक है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित यह पोर्टल ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने की सुविधा देता है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के अनुसार, दस या अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों में आंतरिक शिकायत समिति अनिवार्य है। ब्यूरो
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