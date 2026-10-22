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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Rs 95,000 withdrawn from woman's bank account; FIR registered for cyber fraud

Gurugram News: महिला के बैंक खाते से निकाले 95 हजार रुपये, साइबर ठगी की प्राथमिकी दर्ज

Thu, 22 Oct 2026 06:44 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 06:44 PM IST
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Rs 95,000 withdrawn from woman's bank account; FIR registered for cyber fraud
पलवल। जिले के सदरपुर गांव की एक महिला के बैंक खाते से 95 हजार रुपये निकलने का मामला सामने आया है। महिला की शिकायत पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साइबर क्राइम थाना प्रभारी संदीप कुमार के अनुसार, सदरपुर निवासी सतवती ने शिकायत में बताया कि उसका पंजाब नेशनल बैंक की अलावलपुर शाखा में खाता है। 16 अक्तूबर को उसके बेटे ने खाते का बैलेंस चेक किया तो उसमें से 95 हजार रुपये कम मिले। महिला ने बताया कि उसे नहीं पता कि खाते से यह रकम कैसे निकाली गई। इसके बाद उसने साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस का कहना है कि महिला ने बुधवार को साइबर क्राइम थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दी और रकम वापस दिलाने के साथ आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने बुधवार को प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की जांच पीएसआई प्रदीप को सौंपी गई है। पुलिस अब ठगी के तरीके और रकम के लेनदेन की जांच कर रही है। संवाद
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