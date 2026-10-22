Gurugram News: दो माह से जर्जर मढ़ी गांव की सड़क, ग्रामीण परेशान

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नगीना। खंड के मढ़ी गांव में मुख्य सड़क मार्ग पिछले दो माह से अधिक समय से जर्जर हालत में पड़ा है। सड़क निर्माण कार्य अधूरा रहने के कारण ग्रामीणों और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे होने और धूल उड़ने से जहां आवागमन मुश्किल हो गया है, वहीं हादसों का खतरा भी बना हुआ है। गांव के सरपंच आबिद ने बताया कि सड़क की बदहाल स्थिति के कारण ग्रामीणों को रोजाना परेशानी झेलनी पड़ रही है। बुजुर्गों, बच्चों और मरीजों को इस मार्ग से गुजरने में विशेष दिक्कत होती है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) नूंह के जेई आवेश कुमार ने बताया कि सड़क का बुनियादी काम पूरा कर लिया गया है। तकनीकी अड़चनों को दूर किया जा रहा है और जल्द ही निर्माण कार्य पूरा करा दिया जाएगा। वहीं, ग्रामीणों ने विभाग से मांग की है कि सड़क निर्माण में तेजी लाकर उन्हें जल्द राहत दी जाए। संवाद