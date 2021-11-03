Gurugram News: 90 पेंशनभोगियों की समस्याओं का किया समाधान

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पेंशन अदालत की अध्यक्षता उप महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) अर्पित चौधरी ने की। इस अवसर पर कोषाधिकारी नैंसी यादव भी उपस्थित रहीं। प्रधान महालेखाकार कार्यालय की ओर से वरिष्ठ लेखाधिकारी मनोज कुमार मीणा, सहायक लेखाधिकारी विकेश, सहायक लेखाधिकारी अजय कुमार तथा लेखाकार मनिंदर ने पेंशनभोगियों की समस्याएं सुनीं और उनके समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई की। पेंशन अदालत में पेंशन निर्धारण, पेंशन संशोधन, बकाया पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित मामलों पर सुनवाई की गई। पेंशनभोगियों को उनके मामलों की स्थिति के बारे में आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया। संबंधित मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की गई। इस पहल का उद्देश्य पेंशनभोगियों को एक ही स्थान पर पेंशन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाना और लंबित मामलों में कार्रवाई को गति देना है। ब्यूरो

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गुरुग्राम। पीडब्ल्यूडी बीएंडआर रेस्ट हाउस में आयोजित दो दिवसीय पेंशन अदालत में 90 से अधिक पेंशनभोगियों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा चंडीगढ़ कार्यालय और कोषाधिकारी कार्यालय गुरुग्राम के संयुक्त तत्वावधान में पेंशन अदालत लगी।