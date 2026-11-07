Gurugram News: रंगोली... खुशियों को बांटने की अनोखी परंपरा

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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। दिवाली के त्योहार को लेकर घरों में कई दिन पहले से ही साफ-सफाई और सजावट की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। दिवाली के दिन महिलाएं रंगों, फूलों और विभिन्न सजावटी सामग्रियों की मदद से घरों के आंगन, बालकनी और मुख्य गेट पर आकर्षक रंगोली बनाती हैं। तरह-तरह के रंगों और फूलों से सजी रंगोली घर की सुंदरता में चार चांद लगा देती है। मान्यता है कि रंगोली के माध्यम से मां लक्ष्मी का स्वागत किया जाता है। यही वजह है कि दिवाली पर रंगोली बनाना त्योहार की खास परंपराओं में शामिल है। इस दिन महिलाएं और बच्चे भी उत्साह के साथ रंगोली बनाकर खुशियां मनाते हैं।हर साल दिवाली पर अपने घर में रंग-बिरंगी रंगोली बनाती हैं। इसके लिए वह फूलों, दीपकों और अलग-अलग रंगों का इस्तेमाल करती हैं। रंगोली बनाने से घर में त्योहार जैसा माहौल बन जाता है और बच्चों को भी इसमें काफी खुशी मिलती है। - प्रिति झादिवाली से पहले घर की साफ-सफाई करने के बाद त्योहार के दिन रंगोली बनाने की खास तैयारी रहती है। वह पारंपरिक डिजाइनों के साथ फूलों और दीयों से रंगोली सजाना पसंद करती हूं। रंगोली भारतीय संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा है, जो त्योहार की खूबसूरती को और बढ़ा देती है। - पूनम कुमारी