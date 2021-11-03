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Gurugram News: सोहना में निकली राम बरात, पुष्प वर्षा कर किया स्वागत

Tue, 13 Oct 2026 12:41 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:41 AM IST
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Ram Barat taken out in Sohna; welcomed with a shower of flowers.
संवाद न्यूज एजेंसीसोहना। कस्बे में सोमवार को श्री शानदार रामलीला क्लब द्वारा भगवान राम बरात का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान भगवान राम के जीवन चरित्र से संबंधित झांकियां प्रदर्शित की गईं। बरात देखने के लिए बाजारों में लोगों में खासा उत्साह देखा गया।
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बाजारों में व्यापारियों ने पुष्प वर्षा कर बरात का स्वागत किया। युवा ढोल और बैंड की थाप पर जमकर थिरके। दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे दीपक जलाकर खुशी का इजहार किया।
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क्लब प्रधान सतेंद्र गर्ग ने बताया कि बरात का आयोजन हर वर्ष भव्य ढंग से किया जाता है। राम बरात श्री शिव कुंड से प्रारंभ हुई। यह पुरानी सब्जी मंडी, फव्वारा चौक, गरम खेल और लेबर चौक जैसे प्रमुख बाजारों से गुजरी।
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अंत में बरात हनुमान बगीची में पहुंचकर संपन्न हुई। पार्षद संदीप सिंगला ने अपने कार्यालय के बाहर राम बरात का जोरदार स्वागत किया। उन्होंने इस अवसर पर दूध और जलेबी का वितरण भी किया।
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