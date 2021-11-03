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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। विश्व शौचालय दिवस पर मिलेनियम सिटी गुरुग्राम के सार्वजनिक शौचालयों की बदहाली सामने आई है। यह स्थिति प्रशासन के स्वच्छता दावों की पोल खोलती है। हरियाणा की आर्थिक राजधानी में महिलाओं के लिए एक भी पिंक शौचालय नहीं है, जबकि सफाई पर हर साल करीब 350 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। कष्ट निवारण समिति की बैठक में मुख्यमंत्री के सामने यह मुद्दा उठ चुका है जिसकी जांच के लिए अलग-अलग कमेटी भी गठित की गई है।नगर निगम गुरुग्राम ने शहर में करीब 114 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराया है। इनमें से अधिकांश शौचालयों की स्थिति बेहद दयनीय है। लगभग 50 शौचालय पूरी तरह कंडम हो चुके हैं। वे उपयोग के लायक नहीं हैं। संयुक्त शौचालयों में महिलाओं के हिस्से वाले अधिकांश कमरों पर ताले लटके रहते हैं। कई जगहों पर गंदगी का अंबार लगा रहता है। निगम करोड़ों रुपये के रखरखाव और मरम्मत के टेंडर निजी एजेंसियों को सौंपता है। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर कोई सुधार नहीं दिख रहा है। सार्वजनिक शौचालयों में पानी, साबुन, वॉशबेसन और अटेंडेंट का रजिस्टर होना चाहिए लेकिन अधिकांश जगहों पर न तो पानी है और न ही टूटी-फूटी सीटें व गायब टोंटियां बची हैं।यह मामला मेरे संज्ञान में है। इस पर अधिकारियों के साथ बैठक की जा चुकी है। जल्द ही शहर के शौचालयों को बेहतर बनाया जाएगा।- डाॅ. पंकज यादव, आयुक्त , नगर निगम गुरुग्राम