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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। 1962 के भारत-चीन युद्ध में रेजांगला चौकी पर 120 अहीर सैनिकों की वीरता को अब एनिमेशन फिल्म के जरिए जीवंत किया गया है। निर्माता और गीतकार रवि यादव की इस फिल्म में उनकी कविता को बॉलीवुड गायक विनोद राठौड़ ने आवाज दी है।रवि यादव बताते हैं कि 18 नवंबर 1962 को मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में 120 अहीर सैनिकों ने 18 हजार फीट की ऊंचाई और माइनस 40 डिग्री तापमान में चीन के 3,000 आधुनिक हथियारों से लैस सैनिकों का मुकाबला किया था। सीमित गोला-बारूद और पुराने हथियारों के बावजूद भारतीय जवानों ने 1,400 चीनी सैनिकों को मार गिराया। इस युद्ध में 114 भारतीय सैनिक शहीद हुए, लेकिन उन्होंने चौकी पर चीन का कब्जा नहीं होने दिया।इस वीरता के लिए टुकड़ी को एक परमवीर चक्र, आठ वीर चक्र, चार सेना मेडल और एक अति विशिष्ट सेवा मेडल मिला। सरकार ने उन्हें ''शूरवीरों में अति शूरवीर, वीर अहीर'' की उपाधि दी। उनकी याद में लेह-लद्दाख में अहीरधाम स्मारक भी बनवाया गया।रवि यादव ने बताया कि फिल्म निर्माण के दौरान उनकी मुलाकात युद्ध में जीवित बचे कैप्टन रामचंद्र यादव और सेना मेडल प्राप्त निहाल सिंह यादव से भी हुई।