Gurugram News: गांधी-शास्त्री जयंती पर कांग्रेस कार्यालय में कार्यक्रम
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 05:27 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 05:27 PM IST
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फर्रुखनगर। अनाज मंडी स्थित कांग्रेस कार्यालय में महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। कार्यकर्ताओं ने दोनों महापुरुषों के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। ब्लॉक कांग्रेस प्रधान सुनील राव ने गांधी के सत्य और अहिंसा तथा शास्त्री के सादगी और देशसेवा के आदर्शों को याद किया। उन्होंने कहा कि दोनों महापुरुषों का जीवन त्याग और सादगी की मिसाल है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से उनके विचारों को जन-जन तक पहुंचाने की अपील की। संवाद
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