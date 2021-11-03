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Gurugram News: प्रदीप बने सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज

Mon, 12 Oct 2026 12:13 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:13 AM IST
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Pradeep named best batsman.
गुरुग्राम। द बॉल पार्क क्रिकेट मैदान पर रविवार को टी20 मैच में क्रिकेट बडीज ने पिच स्मैशर्स की टीम को 11 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी क्रिकेट बडीज ने 6 विकेट खोकर 169 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पिच स्मैशर्स की टीम 7 विकेट खोकर 158 रन ही बना सकी। क्रिकेट बडीज से प्रदीप को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और हर्ष को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुना गया। संवाद
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