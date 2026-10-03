Gurugram News: रामप्रस्था सिटी में बिजली का संकट

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गुरुग्राम। सेक्टर-37 डी स्थित रामप्रस्था सिटी में सुबह 9 बजे से शाम तक बिजली नहीं आई। निवासियों को बिजली निगम या बिल्डर ने कटौती की सूचना नहीं दी। सेक्टर-86 सबस्टेशन से पता चला कि बिजली किसी गड़बड़ी के कारण गई थी। द व्यू के आरडब्ल्यूए महासचिव सौरभ मित्तल ने बिजली निगम के टोल फ्री नंबर पर शिकायत की। शिकायत पर समाधान का दावा किया गया, लेकिन बिजली शाम तक नहीं आई। बिजली न होने पर जेनरेटर से बिजली चलती है, जिसका बिल 30 रुपये प्रति यूनिट है। इससे निवासियों को परेशानी और आर्थिक बोझ दोनों झेलने पड़ते हैं। संवाद