Gurugram News: पोल्ट्री कॉन्क्लेव व कुक्कुट निवेशक सम्मेलन 7 को
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 05:47 PM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 05:47 PM IST
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। कुक्कुट पालन के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और उद्यमियों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए 7 दिसंबर को पोल्ट्री कॉन्क्लेव व कुक्कुट निवेशक सम्मेलन होगा। इसमें पोल्ट्री कारोबार से जुड़े उद्यमियों के साथ इस क्षेत्र में निवेश करने के इच्छुक लोग जुटेंगे। उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. अवधेश कुमार द्विवेदी ने बताया कि सम्मेलन में जिला स्तरीय अधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा जिले के पोल्ट्री फार्म संचालकों, उद्यमियों और कुक्कुट पालन का व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक लोगों को भी कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिलेगा।
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