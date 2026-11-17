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नंबर गेम - 240 एटीएम से की जा रही शुरुआतअमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। हरियाणा पुलिस ने एटीएम सुरक्षा के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है। इसके तहत एटीएम से छेड़छाड़ होने पर पुलिस को तुरंत चेतावनी मिलेगी। पहले चरण के तहत यह व्यवस्था अगले सप्ताह से गुरुग्राम के भी 10 एटीएम पर लागू होगी।एटीएम में लगे सेंसर आठ तरह की सुरक्षा चेतावनियां देंगे। इनमें आग लगने, स्क्रीन तोड़ने या एटीएम उखाड़ने की कोशिश शामिल है। गैस कटर से काटने या जबरन खोलने पर भी चेतावनी मिलेगी। कंपन सेंसर भी तोड़फोड़ पर सक्रिय होंगे। चेतावनी मिलते ही डायल 112 नियंत्रण कक्ष को स्थान के साथ सूचना पहुंचेगी। इसके बाद पुलिस दल 5 से 7 मिनट के भीतर मौके पर पहुंचेंगे। गंभीर चेतावनियों पर डीसीपी या एसीपी स्तर के अधिकारियों को भी सूचित किया जाएगा। इससे त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित होगी।प्रदेशव्यापी विस्तारहरियाणा पुलिस यह सुरक्षा व्यवस्था प्रदेश के सभी 23 जिलों में लागू करेगी। इसमें 1600 से अधिक ऐसे एटीएम शामिल हैं जहां सुरक्षा गार्ड नहीं होते। इन एटीएम का प्रबंधन निजी कंपनियां करती हैं। पहले चरण में लगभग 240 एटीएम मशीनों पर यह सुरक्षा लागू होगी। पुलिस ने इस परियोजना के लिए हिताची कंपनी के साथ समझौता किया है।