विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। गुरुग्राम की एक अदालत ने अवैध शराब रखने और परोसने के मामले में दो आरोपियों, तेजपाल और संदीप को बरी कर दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मंजोत कौर की अदालत ने मंगलवार 17 नवंबर को यह फैसला सुनाया। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ उचित संदेह से परे अपना मामला साबित करने में विफल रहा।पुलिस को 13 दिसंबर, 2024 को ग्वाल पहाड़ी स्थित सासा कैफे में अवैध शराब होने की सूचना मिली थी। हेड कांस्टेबल जितेंद्र और अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। वहां तेजपाल शराब परोसता मिला, जिसके पास लाइसेंस नहीं था। पुलिस ने रेड लेबल, ऑल सीजन, ब्लैक लेबल सहित विभिन्न ब्रांडों की शराब की बोतलें जब्त कीं। कैफे का मालिक संदीप पुलिस को देखकर मौके से भाग गया था। आरोपियों के खिलाफ पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 61 (1) (ए) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।मामला आधिकारिक गवाहों की गवाही पर आधारित थाअदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि जब्त बोतलें वास्तव में शराब थीं। नमूने और शेष बोतलों के बीच संबंध स्थापित नहीं हो सका। सील को जांच से जुड़े कांस्टेबल कमलजीत को सौंपा गया, जिससे छेड़छाड़ की संभावना बनी रही। पुलिस हिरासत में दिए गए आरोपियों के बयान भी साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं थे। पूरा मामला केवल आधिकारिक गवाहों की गवाही पर आधारित था, जिसे स्वतंत्र गवाह का समर्थन नहीं मिला। अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए तेजपाल और संदीप को सभी आरोपों से बरी कर दिया।