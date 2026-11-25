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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। राजेंद्र पार्क स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (यूपीएचसी) किराये की खुराक न मिलने से खुद बीमार होकर तालाबंदी का शिकार हो गया है। पिछले मंगलवार को केंद्र के मुख्य द्वार पर लटका ताला एक सप्ताह बाद भी नहीं खुल सका है। मकान मालिक और स्वास्थ्य विभाग के बीच तालमेल के अभाव का खामियाजा इलाके के मरीजों को भुगतना पड़ रहा है।दरअसल, मकान मालिक हरीश यादव ने मार्च माह से किराये का भुगतान न होने से नाराज होकर केंद्र पर ताला जड़ दिया है। उनका कहना है कि ताला लगे सात दिन बीत चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के किसी भी अधिकारी ने न तो उनसे संपर्क किया और न ही सुध ली।विभाग की इस उदासीनता के कारण केंद्र में रोजाना इलाज के लिए आने वाले 60 से अधिक मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। बदलते मौसम में वायरल और अन्य बीमारियों के इलाज के लिए लोगों को अब मजबूरन महंगे निजी अस्पतालों या दूर-दराज के दूसरे केंद्रों की दौड़ लगानी पड़ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घर के पास सरकारी सुविधा होने के बावजूद उन्हें इसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। उधर, मकान मालिक ने दो-टूक कहा है कि जब तक मार्च से अब तक के बकाया किराये का पूरा भुगतान नहीं होता, केंद्र का ताला नहीं खोला जाएगा।यूपीएचसी के बकाया किराये का बिल तैयार कर लिया गया है। जल्द ही भुगतान कर मकान मालिक से ताला खुलवाया जाएगा। इसके बाद स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को फिर से स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने लगेंगी। - डॉ वीरेंद्र बसवाना, सीएमओ, स्वास्थ्य विभाग, गुरुग्राम