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Gurugram News: बाइक की टक्कर से राहगीर का पैर और कंधा टूटा, तीन युवक फरार

Thu, 22 Oct 2026 06:42 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 06:42 PM IST
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Pedestrian suffers broken leg and shoulder after being hit by a motorcycle; three youths flee the scene.
पलवल। होडल क्षेत्र में एक निजी स्कूल के पास तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से पैदल जा रहा एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक पर तीन युवक सवार थे। हादसे के बाद तीनों बाइक समेत मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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होडल थाना प्रभारी मनोज कुमार के अनुसार, राजीव कॉलोनी निवासी धर्मपाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि मंगलवार को शाम करीब छह बजे वह घर से काम के लिए पैदल निकला था। जब वह जाट हाई स्कूल के पास पहुंचा तो पीछे से आई बाइक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। बाइक पर तीन युवक सवार थे। हादसे में धर्मपाल का एक पैर और कंधा टूट गया। उसे अन्य चोटें भी आई। घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई, लेकिन बाइक सवार फरार हो गए। घायल को सरकारी अस्पताल होडल ले जाया गया, जहां से उसे पलवल रेफर कर दिया गया। वहां भी चिकित्सकों ने गंभीर चोटों के कारण ट्रामा सेंटर में भर्ती कराने की सलाह दी। धर्मपाल ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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