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Gurugram News: राशन डिपो के लिए आवेदन करने में केवल पांच दिन शेष

Thu, 05 Nov 2026 04:57 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 04:57 PM IST
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Only five days left to apply for a ration depot
आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर निर्धारित, उपभोक्ताओं के समय और पैसे दोनों की बचत होगी
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नंबर गेम - 90 नए राशन डिपो खोले जाएंगे

संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। जिले में 90 नए राशन डिपो खोले जाएंगे। इन डिपो के आवेदन के लिए मात्र पांच दिन शेष बचे हैं। डिपो के खुलने से गांवों, कॉलोनियों और कस्बों के लोगों को राशन लेने के लिए दूरदराज के क्षेत्रों में नहीं जाना पड़ेगा। राशन की दुकानों पर लगने वाली लंबी कतारों से भी राहत मिलेगी। इससे उपभोक्ताओं के समय और पैसे दोनों की बचत होगी।

इसके लिए मुख्यमंत्री की ओर से 10 अक्तूबर को पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर निर्धारित की गई है। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक केके गोयल ने बताया कि जिले के चारों खंडों में 90 नए राशन डिपो आवंटित किए जाएंगे। इनमें शहरी क्षेत्रों में 50 और ग्रामीण क्षेत्रों में 40 डिपो खोले जाएंगे। वर्तमान में जिले में 145 राशन डिपो संचालित हैं, जिनके माध्यम से करीब 1.17 लाख राशन कार्ड धारकों को राशन वितरित किया जाता है।
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इच्छुक एवं पात्र आवेदक हरियाणा अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया की जानकारी खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अलावा राशन डिपो के जिलेवार और ग्रामवार विवरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट तथा संबंधित जिला प्रशासन की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं।
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