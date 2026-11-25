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अमर उजाला ब्यूराेगुरुग्राम। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य डॉ. सुषमा गोरियाल ने बुधवार को गुरुग्राम में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी समाज और शहर की स्वच्छता व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार हैं। उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।डॉ. गोरियाल ने अधिकारियों को सफाई कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने और निर्धारित सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने नगर निगम और संबंधित विभागों से कर्मचारियों के कल्याण कार्यों की जानकारी ली। निर्देश दिए गए कि कर्मचारियों को समय-समय पर स्वास्थ्य जांच और नियमित स्वास्थ्य शिविर मिलें। सफाई कार्य के दौरान आवश्यक सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता और उनका उपयोग भी सुनिश्चित किया जाए। डॉ. गोरियाल ने सफाई कर्मचारियों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक उत्थान और उनके परिवारों के कल्याण पर विशेष ध्यान देने की बात कही।किसी कर्मचारी की जान जोखिम में नहीं पड़नी चाहिएआयोग की सदस्य ने कहा कि सीवर की सफाई में किसी कर्मचारी की जान जोखिम में नहीं पड़नी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों और सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन किया जाए। सीवर सफाई के दौरान मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को तय समय में मुआवजा मिले। प्रभावित परिवारों को अन्य सरकारी सहायता और पुनर्वास संबंधी लाभ भी सुनिश्चित किए जाएं। बैठक में निगम के संयुक्त आयुक्त प्रीतपाल, एसीपी कपिल, जिला समाज कल्याण अधिकारी सरफराज खान सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।भोंडसी में 3 की मौत, आयोग ने मुआवजे का दिया निर्देशगुरुग्राम। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य डॉ. सुषमा गोरियाल ने भोंडसी में हुए हादसे का संज्ञान लिया। 11 नवंबर को एक कंपनी के केमिकल सेफ्टी टैंक में तीन कर्मचारियों की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने घटनास्थल का दौरा कर कंपनी प्रबंधन और मृतक कर्मचारियों के परिजनों से बैठक की। गोरियाल ने पीड़ित परिवारों को न्याय और नियमानुसार आर्थिक सहायता दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कंपनी को सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार मुआवजा देने को कहा। सरकार की योजना के तहत पात्र परिवारों को 30 लाख रुपये की आर्थिक सहायता का प्रावधान है। मुआवजा वितरण में अनावश्यक देरी न करने पर भी उन्होंने जोर दिया। आयोग उचित मुआवजा और जिम्मेदार पक्षों की जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कंपनी को सुरक्षा प्रबंध मजबूत करने के निर्देश दिए गए। ब्यूरो