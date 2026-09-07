Gurugram News: डेंगू रोकथाम के लिए 88 को नोटिस

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गुरुग्राम। जिले में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की ओर से एंटी लार्वा मिलने पर घरों को नोटिस देने का अभियान जारी है। मंगलवार को टीमों ने 88 घरों में एंटी लार्वा मिलने पर नोटिस जारी किए। इसके साथ ही जिले में अब तक 2060 घरों को नोटिस दिए जा चुके हैं। सोमवार को टीमों ने 15,879 घरों का दौरा किया। इस दौरान 97 लोगों के सैंपल लेकर डेंगू की जांच की गई, लेकिन किसी भी मरीज में डेंगू की पुष्टि नहीं हुई। संवाद