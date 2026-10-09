गुरुग्राम में दर्दनाक हादसा: मां धो रही थी कपड़े, बाल्टी में डूबकर नौ महीने के मासूम की मौत
अमर उजाला ब्यूरो, गुरुग्राम Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Fri, 09 Oct 2026 07:10 PM IST
सार
गुरुग्राम के भांगरौला गांव में बृहस्पतिवार शाम दर्दनाक हादसे में नौ महीने के मासूम की बाल्टी में डूबने से मौत हो गई। परिवार मूल रूप से यूपी के फिरोजाबाद स्थित बसई गांव का रहने वाला है।
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विस्तार
गुरुग्राम के भांगरौला गांव में बृहस्पतिवार शाम एक दुखद हादसा हुआ। नौ महीने के एक मासूम बच्चे की बाल्टी में डूबकर मौत हो गई। बच्चे की मां उस समय कपड़े धो रही थी।
परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के बसई गांव का रहने वाला है। बच्चे के पिता वीर प्रताप गुरुग्राम में मजदूरी करते हैं।
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परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के बसई गांव का रहने वाला है। बच्चे के पिता वीर प्रताप गुरुग्राम में मजदूरी करते हैं।