गुरुग्राम में दर्दनाक हादसा: मां धो रही थी कपड़े, बाल्टी में डूबकर नौ महीने के मासूम की मौत

विज्ञापन





परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के बसई गांव का रहने वाला है। बच्चे के पिता वीर प्रताप गुरुग्राम में मजदूरी करते हैं।

गुरुग्राम के भांगरौला गांव में बृहस्पतिवार शाम एक दुखद हादसा हुआ। नौ महीने के एक मासूम बच्चे की बाल्टी में डूबकर मौत हो गई। बच्चे की मां उस समय कपड़े धो रही थी।