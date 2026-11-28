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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। सेक्टर-109 स्थित कमर्शियल प्रोजेक्ट नियो स्क्वायर में एश्योर्ड रिटर्न नहीं देने और कब्जे के समय मनमाने शुल्क मांगने पर हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (हरेरा) ने बिल्डर नियो डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को बड़ा झटका दिया है। हरेरा के चेयरमैन अरुण कुमार ने बिल्डर को खरीदार को 22,500 रुपये प्रतिमाह की दर से एश्योर्ड रिटर्न देने और समझौते से बाहर लगाए गए अतिरिक्त शुल्कों की मांग रद करने के आदेश दिए हैं।नई दिल्ली निवासी राजविंदर कौर ने प्राधिकरण में दायर की याचिका में बताया कि सेक्टर-109 स्थित नियो स्क्वायर प्रोजेक्ट के फूड कोर्ट/रेस्तरां क्षेत्र की तीसरी मंजिल पर 250 वर्ग फुट सुपर एरिया की कमर्शियल यूनिट बुक की थी। इसके लिए उन्होंने 19.45 लाख रुपये का भुगतान किया था। पांच नवंबर 2014 को हुए एमओयू के तहत बिल्डर ने पहली लीज शुरू होने तक 22,500 रुपये प्रतिमाह एश्योर्ड रिटर्न देने का वादा किया था। बिल्डर ने जुलाई 2019 से एश्योर्ड रिटर्न देना बंद कर दिया। वहीं, निर्माण पूरा करने की तय समय सीमा 15 दिसंबर 2018 थी, लेकिन ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) 14 अगस्त 2024 को मिला। इसके करीब छह महीने बाद चार फरवरी 2025 को बिल्डर ने कब्जे की पेशकश की। इस दौरान बिल्डर ने 10.32 लाख रुपये फिटआउट चार्ज, लेबर सेस, एफटीटीएच चार्ज, प्राइस एस्केलेशन और पेनल्टी सहित कई अतिरिक्त शुल्कों की मांग भी की।मामले की सुनवाई के दौरान बिल्डर ने खरीदार को निवेशक बताते हुए एश्योर्ड रिटर्न के दावे पर सवाल उठाए। साथ ही बीयूडीएस एक्ट के तहत इस तरह के भुगतान को मान्य नहीं बताया। हालांकि, हरेरा ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ता आवंटी हैं और एमओयू के तहत बिल्डर एश्योर्ड रिटर्न देने के लिए बाध्य है।हरेरा ने बिल्डर को पांच नवंबर 2014 से पहली लीज शुरू होने की तिथि 30 जून 2025 तक 22,500 रुपये प्रतिमाह की दर से एश्योर्ड रिटर्न देने के निर्देश दिए। इस दौरान पहले भुगतान की जा चुकी राशि समायोजित की जाएगी।प्राधिकरण ने फिटआउट चार्ज, लेबर सेस, एफटीटीएच चार्ज और प्राइस एस्केलेशन सहित समझौते से बाहर की गई अतिरिक्त मांगों को भी खारिज कर दिया। आदेश में कहा गया कि बिल्डर समझौते और एमओयू में तय शर्तों से बाहर जाकर खरीदार से कोई शुल्क नहीं वसूल सकता।