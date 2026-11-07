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Gurugram News: आंखों की सुरक्षा के लिए जरूरी सावधानियां

Sat, 07 Nov 2026 05:38 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 05:38 PM IST
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Necessary precautions for eye protection
गुरुग्राम। निजी अस्पताल के वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. हितेंद्र आहूजा ने बताया कि दिवाली खुशियों और रोशनी का त्योहार है, लेकिन पटाखों से निकलने वाली चिंगारी, बारूद और धुआं आंखों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। थोड़ी सी लापरवाही से आंखों में गंभीर चोट लग सकती है और कई बार आंखों की रोशनी भी प्रभावित हो सकती है।
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पटाखे जलाते समय सुरक्षित दूरी बनाए रखें और सुरक्षा चश्मे का इस्तेमाल करें। बच्चों को अकेले पटाखे न जलाने दें। धुएं से बचने के लिए अधिक प्रदूषण वाले स्थानों पर जाने से बचें। आंखों में जलन या खुजली होने पर उन्हें रगड़ें नहीं। धुएं से हल्की परेशानी होने पर साफ पानी से आंखें धो सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के आई ड्रॉप या घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल न करें। संवाद
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