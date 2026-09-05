Gurugram News: नरेश सैनी दोबारा बने भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी

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सोहना। भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक फेरबदल के तहत सोहना निवासी नरेश सैनी को दोबारा जिला मीडिया प्रभारी नियुक्त किया है। इसके अलावा जनेश सैनी को सोहना विधानसभा मीडिया प्रभारी और ऋषभ शर्मा को पटौदी विधानसभा मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नरेश सैनी की दोबारा नियुक्ति पर स्थानीय कार्यकर्ताओं और लोगों ने खुशी जताते हुए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। जिला गुरुग्राम महानगर भाजपा की बैठक जिलाध्यक्ष अजीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में संगठनात्मक विषयों पर चर्चा के साथ कार्यकर्ताओं को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गईं। संवाद