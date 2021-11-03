फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Mother and daughter attacked and threatened amidst family dispute.

Gurugram News: पारिवारिक विवाद में मां-बेटी पर हमला व दी धमकी

Wed, 14 Oct 2026 12:34 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:34 AM IST
विज्ञापन
Mother and daughter attacked and threatened amidst family dispute.
पीड़िता की शिकायत पर सेक्टर-56 थाने में प्राथमिकी दर्ज, पुलिस कर रही मामले की जांच
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। सेक्टर-55 में पारिवारिक विवाद में मां-बेटी पर हमला करने, बदसलूकी करने व जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने मारपीट मामले में रिश्तेदारों के खिलाफ पुलिस को लिखित शिकायत दी है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर 12 अक्तूबर को सेक्टर-56 थाने में संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
सेक्टर-55 निवासी युवती ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 11 अक्तूबर को किसी बात को लेकर उनके पारिवारिक संबंधियों जिनमें उसके नाना, मामा व मामा की दो बेटियों ने उन्हें घेर लिया। पुरानी रंजिश व आपसी कहासुनी के चलते आरोपियों ने पीड़ित युवती व उसकी मां के साथ कहासुनी की। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने दोनों के साथ मारपीट की और धक्का-मुक्की के दौरान अभद्र व्यवहार करते हुए पीड़ित बेटी की लज्जा भंग की। जब पीड़िता व उसकी मां ने विरोध किया, तो आरोपियों ने गंभीर परिणाम भुगतने व जान से मारने की धमकी दी।
विज्ञापन


मारपीट में घायल मां-बेटी की चोटों के बारे बारे में डॉक्टर से राय ली जाएगी। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जांच में सामने आए साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। - संदीप कुमार, पुलिस प्रवक्ता
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed