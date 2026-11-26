गुरुग्राम। आर्टेमिस अस्पताल में हुई महिला की मौत के मामले में सामने आया है कि मरीज की हालत ऑपरेशन से पहले ही हाई रिस्क श्रेणी में थी। बावजूद उसका ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। बुधवार को हुई इस मामले में गठित मेडिकल बोर्ड की दूसरी बैठक में यह खुलासा हुआ है।महिला के पति सुनील कुमार ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था। बोर्ड की पहली बैठक 16 नवंबर को हुई थी। इसमें शिकायतकर्ता और अस्पताल प्रबंधन को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया था। इसके बाद 25 नवंबर को दूसरी बैठक आयोजित की गई। इसमें मरीज की मेडिकल स्थिति और हाई रिस्क श्रेणी से जुड़े तथ्यों पर चर्चा की गई। साथ ही टीम अब मेडिकल रिकॉर्ड, प्रक्रिया और दस्तावेजों की समीक्षा करेगा। जांच रिपोर्ट और निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। फिलहाल बोर्ड की अगली बैठक की तारीख निर्धारित नहीं की गई है।