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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और शहर की स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नगर निगम गुरुग्राम (एमसीजी) ने विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत शहर के प्रमुख चौराहों और सड़कों पर एंटी-स्मॉग गन संचालित की जा रही हैं। वहीं, बस स्टॉप और फुटपाथों की मशीनों से धुलाई कराई जा रही है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर नजर रखी जा रही और चालान कार्रवाई की जा रही है।निगम की टीमें हीरो होंडा चौक, श्याम बाबा चौक, उमंग भारद्वाज चौक और मेदांता रोड सहित विभिन्न प्रमुख स्थानों पर एंटी-स्मॉग गन का संचालन कर रही हैं। इसका उद्देश्य हवा में मौजूद धूल के कणों को कम करना और सड़कों से उड़ने वाली धूल पर नियंत्रण करना है। व्यस्त चौराहों और प्रमुख मार्गों पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए इन मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही सार्वजनिक परिवहन से जुड़े स्थलों की सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।निगम की टीमें बस स्टॉप और फुटपाथों की मशीनों से धुलाई कर रही हैं। वहीं, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही हैं। निगमायुक्त डॉ. पंकज के निर्देश पर नो-स्मोकिंग जोन के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। निगम का कहना है कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान रोककर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को तंबाकू के धुएं से बचाने का प्रयास किया जा रहा है।निगमायुक्त ने नागरिकों से अपील की है कि वे खुले में कचरा न जलाएं, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न करें और कूड़ा निर्धारित स्थानों पर ही डालें। उन्होंने शहर को स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नागरिकों से सहयोग की अपील की है।