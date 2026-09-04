Gurugram News: रॉकफोर्ड फ्रेंडली कप में मेवरिक्स ने ब्लास्टर्स को पांच विकेट से हराया
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 08:22 PM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 08:22 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। रॉकफोर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शुक्रवार को खेले गए रॉकफोर्ड फ्रेंडली कप 2026-27 के मुकाबले में रॉकफोर्ड मेवरिक्स ने ब्लास्टर्स को पांच विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए ब्लास्टर्स की टीम 12 ओवर में 48 रन पर ऑलआउट हो गई। आदित्य ने 11 गेंदों पर 18 रन बनाए, जिसमें एक चौका और दो छक्के शामिल रहे। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेवरिक्स की टीम ने 8.1 ओवर में पांच विकेट खोकर 50 रन बनाकर जीत दर्ज की। रौनक कुमार ने 27 गेंदों पर 12 रन बनाए, जबकि अक्षत ने तीन गेंदों पर 11 रन का योगदान दिया। गेंदबाजी में मेवरिक्स के राहुल कुमार सबसे सफल रहे। उन्होंने दो ओवर में महज दो रन देकर चार विकेट लिए। शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ब्लास्टर्स की ओर से शंकर भगत ने 2.1 ओवर में सात रन देकर दो विकेट लिए।
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गुरुग्राम। रॉकफोर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शुक्रवार को खेले गए रॉकफोर्ड फ्रेंडली कप 2026-27 के मुकाबले में रॉकफोर्ड मेवरिक्स ने ब्लास्टर्स को पांच विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए ब्लास्टर्स की टीम 12 ओवर में 48 रन पर ऑलआउट हो गई। आदित्य ने 11 गेंदों पर 18 रन बनाए, जिसमें एक चौका और दो छक्के शामिल रहे। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेवरिक्स की टीम ने 8.1 ओवर में पांच विकेट खोकर 50 रन बनाकर जीत दर्ज की। रौनक कुमार ने 27 गेंदों पर 12 रन बनाए, जबकि अक्षत ने तीन गेंदों पर 11 रन का योगदान दिया। गेंदबाजी में मेवरिक्स के राहुल कुमार सबसे सफल रहे। उन्होंने दो ओवर में महज दो रन देकर चार विकेट लिए। शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ब्लास्टर्स की ओर से शंकर भगत ने 2.1 ओवर में सात रन देकर दो विकेट लिए।