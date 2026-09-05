सेवा संकल्प अभियान को जन अभियान बनाएं : सीएम

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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेशभर में 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। मुख्यमंत्री ने अभियान को व्यापक जनभागीदारी के साथ जन अभियान बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा गतिविधियों का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना चाहिए।गुरुग्राम के उपायुक्त उत्तम सिंह ने मुख्यमंत्री को जिले की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद उपायुक्त उत्तम सिंह ने जिला अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने गुरुग्राम में अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। उपायुक्त ने बताया कि एक माह के इस अभियान में 14 मॉड्यूल के जरिये गतिविधियां होंगी। इनमें सेवा, जागरूकता, जनभागीदारी और विकास से जुड़े कार्य शामिल हैं। सभी विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करते हुए अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए गए। अभियान का मूल उद्देश्य सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना है। अधिकारियों को विद्यार्थियों, महिलाओं, युवाओं और स्वयं सहायता समूहों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया। आयोजित प्रत्येक गतिविधि का फोटो एवं वीडियो दस्तावेजीकरण भी किया जाएगा।चित्रकला व भाषण प्रतियोगिताएं होंगीअभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें आशीर्वाद का दीया और सपनों का भारत जैसी चित्रकला व भाषण प्रतियोगिताएं शामिल हैं। विकसित भारत 2047 थीम पर भी आयोजन होंगे। नमो सेवा गाथा, विकसित भारत संकल्प यात्रा और सेवा सेतु अभियान भी चलाए जाएंगे।राष्ट्रीय नवाचार चुनौती का भी होगा आयोजनरंगोली राष्ट्र और भारत मंडला जैसे कार्यक्रम भी अभियान का हिस्सा होंगे। राष्ट्रीय नवाचार चुनौती भी आयोजित की जाएगी। गुरुग्राम सहित देश के पांच शहरों में 17 अक्तूबर को जनसेवक महाकुंभ होगा। विदेशों में महायज्ञ में सहभागिता जैसे कार्यक्रम भी इसमें शामिल हैं। इनसे समाज के विभिन्न वर्गों को रचनात्मक कार्यों में प्रेरित किया जाएगा।