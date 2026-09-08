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Gurugram News: अधूरा सीवर नेटवर्क बना परेशानी

Tue, 08 Sep 2026 04:51 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 04:51 PM IST
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Incomplete sewer network becomes a problem.
मानेसर। क्षेत्र में अधूरे सीवर नेटवर्क के कारण लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। रामपुरा गांव में पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण पानी आसपास के क्षेत्रों और सड़कों पर फैल रहा है। इससे ग्रीनबेल्ट और सड़क दोनों को नुकसान पहुंच रहा है। नगर निगम मानेसर ने इस समस्या को दूर करने के लिए रामपुरा की सीवर लाइन को नखड़ौला के एसटीपी से जोड़ने की योजना बनाई है। यहां की सीवरलाइन को एचएसवीपी की मास्टर सीवर लाइन से जोड़ा गया है लेकिन, आगे सीवर नेटवर्क नहीं होने के कारण पानी की निकासी रुक गई है। यही पानी रामपुरा रोड की ग्रीन बेल्ट से होकर सड़क की तरफ बह रहा है। नगर निगम के कार्यकारी अभियंता सुशील ठाकरान ने बताया कि रामपुरा की सीवर लाइन को नखड़ौला स्थित तीन एमएलडी क्षमता के एसटीपी से जोड़ने की योजना है। इसके लिए ट्रेंचलेस तकनीक से नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी। नई पाइपलाइन बनने के बाद सीवर का पानी व्यवस्थित तरीके से एसटीपी तक पहुंचेगा। इससे रामपुरा के साथ नखड़ौला और आसपास के इलाकों को भी लाभ मिलेगा। संवाद
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