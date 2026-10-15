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Gurugram News: 60 प्लस आयु वर्ग में लक्ष्मी ने जीते तीन पदक

Thu, 15 Oct 2026 05:45 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 05:45 PM IST
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Lakshmi won three medals in the 60 age category.
गुरुग्राम। तमिलनाडु के कोयंबटूर स्थित नेहरू स्टेडियम में सात से 11 अक्तूबर तक आयोजित पांचवीं वेटरन्स स्पोर्ट्स एंड गेम्स नेशनल चैंपियनशिप-2026 में हरियाणा के खिलाड़ी लक्ष्मी नारायण ने तीन पदक जीते। लक्ष्मी ने यह दौड़ 8 मिनट 25 सेकेंड में पूरी की। उन्होंने 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की 1500 मीटर दौड़ स्पर्धा में ब्रॉन्ज, 5000 मीटर पैदल चाल में रजत पदक और 4*100 मीटर रिले दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया। संवाद
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