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त्योहारी सीजन और छठ महापर्व के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने इस ट्रेन को 15 नवंबर तक अस्थायी रूप से रद्द कर दिया था। इसके डिब्बों का इस्तेमाल मेला और छठ स्पेशल ट्रेनों के संचालन के लिए किया जा रहा था। संवाद

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कालका। कई दिनों से बंद कालका-अंबाला पैसेंजर ट्रेन (गाड़ी संख्या 54532) सोमवार से फिर अपने पुराने मार्ग पर चलने लगी। ट्रेन का संचालन दोबारा शुरू होने से कालका, पिंजौर, चंडीगढ़ और अंबाला के बीच सफर करने वाले हजारों दैनिक यात्रियों को राहत मिली है।