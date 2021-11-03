Gurugram News: घायल की उपचार के दौरान मौत

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गुरुग्राम। मानेसर थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल तुलसीदास (51) की 12 अक्तूबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई। बेटी पूजा की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। तुलसीदास जालौन, उत्तर प्रदेश के निवासी थे और मानेसर के नवादा गांव में रहते थे। पूजा ने बताया कि पिता 9 अक्तूबर की सुबह 6 बजे काम पर निकले थे। नाहरपुर गांव में अज्ञात वाहन की टक्कर से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें पहले सेक्टर-10 नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां से 11 अक्तूबर को सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया। 12 अक्तूबर को उपचार के दौरान पिता की मौत हो गई। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर वाहन चालक की पहचान कर रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार करेगी। ब्यूरो