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Gurugram News: जिला स्तरीय गणित प्रश्नोत्तरी में हेलीमंडी की टीम ने मारी बाजी

Fri, 09 Oct 2026 07:13 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 07:13 PM IST
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Helimandi team triumphs in district-level mathematics quiz.
राजकीय उच्च विद्यालय, 4/8 मरला में जिला स्तरीय गणित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित। शिक्षक
-गुरुग्राम गांव की टीम दूसरे और भांगरोला की टीम तीसरे स्थान पर रही
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-विद्यार्थियों ने गणित के सवाल हल कर दिखाई प्रतिभा
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। विद्यार्थियों में गणित के प्रति रुचि बढ़ाने और उनकी तार्किक क्षमता को परखने के लिए शुक्रवार को राजकीय उच्च विद्यालय, 4/8 मरला में जिला स्तरीय गणित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें जिले के विभिन्न खंडों से चयनित विद्यालयों की टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, हेलीमंडी की टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, गुरुग्राम गांव की टीम दूसरे और पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, भांगरोला की टीम तीसरे स्थान पर रही।
प्रतियोगिता के दौरान विद्यार्थियों ने गणितीय ज्ञान, तार्किक सोच और सवालों को तेजी से हल करने की क्षमता का प्रदर्शन किया। जिला शिक्षा अधिकारी कैप्टन इंदु बोकन ने विजेता विद्यार्थियों और उनके मार्गदर्शक शिक्षकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं से विद्यार्थियों में गणित के प्रति रुचि बढ़ती है और वे सवालों को समझकर हल करना सीखते हैं।
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जिला गणित विशेषज्ञ बलवान बाना ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों की गणितीय समझ मजबूत करना और उनमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना है। प्रश्नोत्तरी का संचालन पीजीटी गणित सीमा ने किया, जबकि पीजीटी टीना और कल्पना ने निर्णायक मंडल की भूमिका निभाई। कार्यक्रम के आयोजन में विद्यालय प्रभारी अनिता शर्मा और स्कूल स्टाफ का सहयोग रहा।
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