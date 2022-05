{"_id":"628da9aee87e2c2bc762c9a6","slug":"haryana-tauru-two-big-accident-on-kmp-expressway-pilgrims-returning-from-char-dham-vehicle-met-accident-two-dead-7-injured-another-accident-two-bikers-died","type":"story","status":"publish","title_hn":"केएमपी एक्सप्रेसवे पर दो एक्सीडेंट: चारधाम यात्रा से लौट श्रद्धालुओं की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, दो हादसों में कुल चार की मौत, सात घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, तावड़ू Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Wed, 25 May 2022 09:29 AM IST