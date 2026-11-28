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नंबर गेम - 01 ही दिन में 58-59 अंक उछला प्रदूषणसंवाद न्यूज एजेंसीमानेसर। मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में एक बार फिर प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। शनिवार सुबह से ही शहर में धुंध और स्मॉग छाया रहा। आसमान में धुंध की मोटी परत दिखाई दी, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। खासकर सांस से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित लोगों को अधिक दिक्कत हुई।केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, शनिवार को गुरुग्राम का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 262 दर्ज किया गया। वहीं, मानेसर का एक्यूआई 224 रहा। दोनों ही क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई। अगर शुक्रवार के आंकड़ों से तुलना करें तो शनिवार को प्रदूषण में बढ़ोतरी देखने को मिली। शुक्रवार को गुरुग्राम का एक्यूआई 203 और मानेसर का 166 दर्ज किया गया था। एक दिन में दोनों जगहों की हवा पहले से ज्यादा खराब हो गई।शहर में बढ़ते प्रदूषण के पीछे कई कारण माने जा रहे हैं। इनमें ग्रेप के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं होना और जर्जर सड़कों से उड़ने वाली धूल प्रमुख हैं। सड़कों पर उड़ती धूल और अन्य प्रदूषण फैलाने वाले कारणों से हवा की गुणवत्ता लगातार प्रभावित हो रही है। वहीं, गुरुग्राम के चारों वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों पर भी हवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई। नवंबर महीने से ही गुरुग्राम और मानेसर की हवा लगातार खराब बनी हुई है। ऐसे में बढ़ता प्रदूषण शहर के लोगों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है।