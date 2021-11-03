Gurugram News: सिकंदरपुर मार्केट में कूड़े का ढेर, दुर्गंध से बुरा हाल

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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। सिकंदरपुर मार्केट में कूड़े का उठान नहीं होने से दुकानदारों और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि मेट्रो पिलर के आसपास कई दिनों से कूड़ा पड़ा है। बारिश के बाद कूड़े से दुर्गंध उठने के कारण दुकानों में बैठना भी मुश्किल हो गया है। लोगों ने नगर निगम से जल्द सफाई कराने और नियमित रूप से कूड़े का उठान कराने की मांग की है।डीएलएफ क्षेत्र के प्रमुख बाजारों में शामिल सिकंदरपुर मार्केट में रोजाना बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुंचते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार मेट्रो पिलर के पास लोग खुले में कूड़ा डाल देते हैं। इसके कारण यहां लगातार गंदगी बनी रहती है। पिछले कुछ दिनों से कूड़े का उठान नहीं होने के कारण स्थिति और खराब हो गई है। सिकंदरपुर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि समस्या के संबंध में नगर निगम को शिकायत भी दी गई है, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ है। बारिश के बाद कूड़े से दुर्गंध आने के कारण दुकानदारों के साथ ग्राहकों को भी परेशानी होती है। दुकानदारों ने पार्षद सुंदर को इस बारे में अवगत कराया है।कई दिनों से कूड़ा नहीं उठाया गया है। बारिश के बाद कूड़े से तेज दुर्गंध आती है।- संजीव यादव, दुकानदारनगर निगम को जल्द कूड़ा उठवाना चाहिए। इससे लोगों को परेशानी हो रही है।- रविंद्र यादव, दुकानदारग्राहक गंदगी देखकर दुकान में रुकना पसंद नहीं करते। शिकायत का समाधान हो।- मुकेश यादव, दुकानदार