Gurugram News: रोमांचक मुकाबले में फ्रेंड्स ग्रुप 2 रन से जीती

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गुरुग्राम। जिले के बेरी वाला बाग के मैदान पर रविवार को गुड़गांव विंग्स और फ्रेंड्स ग्रुप के बीच 25 ओवर का मैच खेला गया। जिसमें फ्रेंडस ग्रुप ने 2 रन जीती। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए फ्रेंडस ग्रुप ने 5 विकेट खोकर 146 रन बनाए। जवाब में गुड़गांव विंग्स की टीम 144 रन ही बना सकी। फ्रेंड्स ग्रुप से दीपक को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और गौरव को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुना गया। संवाद