Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Fourth accused arrested in wire theft case

Gurugram News: तार चोरी में चौथा आरोपी गिरफ्तार

Sat, 07 Nov 2026 11:04 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 11:04 PM IST
विज्ञापन
Fourth accused arrested in wire theft case
गुरुग्राम। सेक्टर-14 स्थित व्यापार सदन में एमसीजी के निर्माणाधीन कार्यालय भवन से बिजली के तार चोरी करने के मामले में अपराध शाखा सोहना ने चौथे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान राजस्थान के जिला धौलपुर निवासी अशोक के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी हुए कॉपर तार के आठ बंडल और 25 हजार रुपये बरामद किए हैं। आरोपी को अदालत में पेश कर एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। मामले में अब तक चार आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed