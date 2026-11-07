Gurugram News: तार चोरी में चौथा आरोपी गिरफ्तार

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गुरुग्राम। सेक्टर-14 स्थित व्यापार सदन में एमसीजी के निर्माणाधीन कार्यालय भवन से बिजली के तार चोरी करने के मामले में अपराध शाखा सोहना ने चौथे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान राजस्थान के जिला धौलपुर निवासी अशोक के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी हुए कॉपर तार के आठ बंडल और 25 हजार रुपये बरामद किए हैं। आरोपी को अदालत में पेश कर एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। मामले में अब तक चार आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। संवाद