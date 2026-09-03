पड़ोसी की दरिंदगी: पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म, मासूम को अरबी सिखाता था आरोपी, आपबीती सुन परिजन सन्न

पुलिस को दी शिकायत के अनुसार बच्ची के पिता मूलरूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और परिवार के साथ सेक्टर-29 थाना क्षेत्र में रहते हैं। उनकी पांच वर्षीय बेटी पड़ोस में रहने वाले रशिद के पास अरबी सीखने जाती थी। आरोप है कि इसी दौरान रशिद ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। घर लौटने के बाद बच्ची ने परिजनों को घटना की जानकारी दी।