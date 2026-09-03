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पड़ोसी की दरिंदगी: पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म, मासूम को अरबी सिखाता था आरोपी, आपबीती सुन परिजन सन्न

Thu, 03 Sep 2026 11:08 PM IST
Akash Dubey अमर उजाला ब्यूरो, गुरुग्राम
अमर उजाला ब्यूरो, गुरुग्राम Published by: Akash Dubey Updated Thu, 03 Sep 2026 11:08 PM IST
सार

पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का आरोप है। वह पड़ोसी रशिद से अरबी सीखने जाती थी। डीएलएफ सेक्टर-29 थाना पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम में रशिद को गिरफ्तार किया।

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Five year old girl misdeeded accused used to teach Arabic to child
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : File Photo

विस्तार
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चक्करपुर गांव में पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बच्ची पड़ोस में रहने वाले युवक से अरबी सीखने जाती थी। आरोप है कि पढ़ाई के दौरान युवक ने बच्ची के साथ गलत हरकत की। बच्ची के परिजनों की शिकायत पर डीएलएफ सेक्टर-29 थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

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पुलिस को दी शिकायत के अनुसार बच्ची के पिता मूलरूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और परिवार के साथ सेक्टर-29 थाना क्षेत्र में रहते हैं। उनकी पांच वर्षीय बेटी पड़ोस में रहने वाले रशिद के पास अरबी सीखने जाती थी। आरोप है कि इसी दौरान रशिद ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। घर लौटने के बाद बच्ची ने परिजनों को घटना की जानकारी दी।

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इसके बाद परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने शिकायत मिलते ही कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची को चिकित्सकीय जांच के लिए सेक्टर-10 स्थित नागरिक अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

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पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि बच्ची की मेडिकल जांच कराई गई है। डीएलएफ सेक्टर-29 थाना में पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपी भी पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। उसे अदालत में पेश कर रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी।

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