Gurugram News: निगम की सफाई मशीन में लगी आग, हताहत नहीं
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:00 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:00 PM IST
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गुरुग्राम। दिल्ली-जयपुर हाईवे पर रविवार सुबह सड़क की सफाई कर रही नगर निगम की एक मशीन में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। यह घटना सुबह करीब तीन बजे हुई। आग लगने से सफाई मशीन पूरी तरह जलकर खाक हो गई। सूचना मिलते ही फायर विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। ब्यूरो
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