Gurugram News: एटीएम से 87.86 लाख रुपये की नकदी चोरी में पांचवां आरोपी गिरफ्तार

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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। एटीएम मशीनों में नकदी लोड करने के दौरान 87 लाख 86 हजार 500 रुपये की चोरी के मामले में पुलिस ने पांचवें आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी नवीन को 13 अक्तूबर को आईजीआई एयरपोर्ट से पकड़ा गया। उसके कब्जे से 23,900 रुपये नकद और तीन मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।यह मामला सीएमएस इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड के प्रतिनिधि की शिकायत पर थाना सेक्टर-29 में दर्ज किया गया था। कंपनी के कर्मचारी विभिन्न बैंकों के एटीएम में नकदी डालने और उसे सुरक्षित रखने का काम करते हैं। चारखरपुर और चक्करपुर क्षेत्र के एटीएम का ऑडिट करने पर नकदी के हिसाब में अनियमितताएं मिली थीं। जांच में एटीएम में जमा नकदी और उपलब्ध राशि में बड़ा अंतर पाया गया। कुछ कैश कैसेट की सील भी बदली हुई मिली थी। इसके बाद विभिन्न एटीएम से कुल 87 लाख 86 हजार 500 रुपये की नकदी चोरी होने का मामला सामने आया।पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी नवीन को गिरफ्तार किया। वह चरखी दादरी जिले के गांव कल्याणा का निवासी है। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ रोहतक में छीना-झपटी का एक मामला भी दर्ज है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और उससे मिली जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।