Gurugram News: अनधिकृत निर्माण पर उद्यमियों में आक्रोश

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गुरुग्राम। दौलताबाद औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमी अनधिकृत रिहायशी निर्माण से आक्रोशित हैं और प्रशासन से इस पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। दौलताबाद रोड उद्योग संघ के सदस्यों ने बताया कि 300 औद्योगिक इकाइयों वाले इस क्षेत्र में कई कॉलोनियां बस गई हैं। गंदगी, सीवेज और कूड़े की समस्या से उद्योगों को परेशानी होती है। यह औद्योगिक इलाका 1966 से स्थापित है और सभी लाइसेंसी इकाइयां सरकार को कर देती हैं। कॉलोनियों के विस्तार और प्लॉट काटे जाने से कई मसले खड़े हुए हैं। सड़कों पर छज्जे और बहुमंजिला इमारतें आपातकालीन वाहनों का रास्ता रोकती हैं। एमएसएमई इकाइयों ने प्रशासन के असहयोग पर दूसरे राज्यों में शिफ्ट होने की चेतावनी दी है। इससे 15000 लोगों का रोजगार प्रभावित होगा और बेरोजगारी बढ़ेगी। संवाद