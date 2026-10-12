फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Elderly couple sleeping on footpath crushed by car woman dies they had taken refuge on the footpath after fail

गुरुग्राम: फुटपाथ पर सो रहे बुजुर्ग दंपती को कार ने रौंदा, महिला की मौत, कमरा न मिला तो फुटपाथ बनाया था आसरा

Mon, 12 Oct 2026 06:31 AM IST
Digvijay Singh अमर उजाला ब्यूरो, गुरुग्राम
अमर उजाला ब्यूरो, गुरुग्राम Published by: Digvijay Singh Updated Mon, 12 Oct 2026 06:31 AM IST
सार

किराये का कमरा नहीं मिलने पर आइरिया मॉल के सामने फुटपाथ पर सो रहे बुजुर्ग दंपती को रविवार सुबह तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने कुचल दिया। हादसे में 80 वर्षीय चिन्जी की मौत हो गई, जबकि उनके पति नत्थू का अस्पताल में उपचार चल रहा है।

विज्ञापन
Elderly couple sleeping on footpath crushed by car woman dies they had taken refuge on the footpath after fail
Accident Demo - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

किराये का कमरा नहीं मिलने पर आइरिया मॉल के सामने फुटपाथ पर सो रहे बुजुर्ग दंपती को रविवार सुबह तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने कुचल दिया। हादसे में 80 वर्षीय चिन्जी की मौत हो गई, जबकि उनके पति नत्थू का अस्पताल में उपचार चल रहा है। चिन्जी के बेटे कैलाश की शिकायत पर बादशाहपुर थाने में फॉर्च्यूनर चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

विज्ञापन


उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के परापातर गांव निवासी कैलाश आठ अक्तूबर को काम की तलाश में अपने माता-पिता के साथ गुरुग्राम आए थे। परिवार किराये का कमरा तलाश रहा था, लेकिन व्यवस्था नहीं होने के कारण तीनों आइरिया मॉल के सामने फुटपाथ पर सो रहे थे। वे पास के इस्कॉन मंदिर में भोजन करते थे। रविवार सुबह करीब 5:45 बजे कैलाश लघुशंका के लिए गया था। इसी दौरान अनियंत्रित फॉर्च्यूनर ने फुटपाथ पर सो रहे उसके माता-पिता को कुचल दिया। इसके बाद फॉर्च्यूनर पास में खड़ी हाइड्रा मशीन से टकरा गई।
विज्ञापन


चालक व युवती मौके से फरार
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, फॉर्च्यूनर में युवक और युवती सवार थे। दोनों को हल्की चोटें आईं और हादसे के बाद वे मौके से भाग गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से घायल दंपती को सेक्टर-10 स्थित नागरिक अस्पताल पहुंचाया। वहां से उन्हें सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया। बाद में कैलाश अपने माता-पिता को बसई रोड स्थित एक निजी अस्पताल ले गया, जहां उपचार के दौरान बुजुर्ग चिन्जी ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त फॉर्च्यूनर को हाइड्रा की मदद से सड़क से हटवाकर जब्त कर लिया है। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि बादशाहपुर थाने में फॉर्च्यूनर चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। वाहन नंबर से चालक की पहचान कर ली गई है। उसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। चालक ने शराब का सेवन किया था या नहीं, यह जांच के बाद स्पष्ट होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed